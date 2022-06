Femke maakt van evenement iets unieks: “De mensen een ‘wow-gevoel’ geven”

Femke groeide op in De Panne waar haar mama Natalie Camelbeke Hotel aan Zee runt. Femke zelf woont intussen in Aalter maar verblijft nog vaak aan de kust. “Dat creatieve zit in mijn genen”, lacht de jonge onderneemster. “Mijn mama is ook altijd bezig met een originele inrichting in haar hotel. De appel valt bij ons niet ver van de boom. Anderzijds was er ook de aanmoediging van mijn vrienden, partner en familie. Wanneer iemand een feestje organiseerde, was ik er telkens als de kippen bij om te zorgen voor een passende decoratie. En als ik zelf iets op het getouw zette, koos ik een thema waarrond ik werkte. Omdat ik dat allemaal zo leuk vond en ook anderen me aanmoedigden, zette ik de stap om Event Uniek op te richten. Mijn bedoeling is om een feest een stukje magischer te maken met unieke decoratie, een mooie tafelstyling, een speciaal fotohoekje of een gepersonaliseerd welkomstwoord. Als ik ‘wow’ van verbazing en verwondering hoor bij de gasten is het voor mij geslaagd.”