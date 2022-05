Extreme Makeover helpt het gezin van Ilano aan droomwoning

Ilano is een jongetje uit De Panne. Hij lijdt aan de zeldzame huidziekte Xeroderma Pigmentosum of kortweg XP. De diagnose kreeg hij in augustus 2020. Door zijn ziekte is Ilano gevoelig aan zonlicht. Er werden de voorbije twee jaar al heel wat acties op poten gezet voor de jonge kerel. Ilano is immers slechts één van de drie kindjes in ons land die aan die ongeneeslijke aandoening lijdt. Zijn ouders lanceerden in onze krant een oproep om geld in te zamelen voor een soort astronautenpak. In geen tijd lag het budget op tafel en dankzij dat pak kan Ilano samen met zijn klasgenootjes tijdens de speeltijd buiten ravotten. De kosten voor zijn ouders Gwenny en Koen blijven echter oplopen. Naast de medische uitgaven waren er ook de investeringen nodig aan hun woning. Zo droomden ze onder meer van een binnenspeelruimte. Een droom die nu misschien werkelijkheid is geworden. Dat kan je in het najaar ontdekken op Play 4.