Extra grenscontroles in West-Vlaanderen na corona-uitbraak in Duinkerke: “Ga nu niet winkelen in Frankrijk”

Diksmuide 4 maanden cel voor zwartrij­der die treinbege­leid­ster in het gezicht slaat

12 februari Een 25-jarige man is tot 4 maanden cel veroordeeld voor een slag aan een treinbegeleidster in Diksmuide. De vrouw was bezig met ticketcontroles op de trein en stelde vast dat de man geen geldig ticket bij zich had.