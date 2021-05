En toen lag de reus uit Meli-park plots uit te rusten in Plopsaland

Waar die opeens vandaan komt? Het Meli-park bestond van 1935 tot 1999. De familie Florizoone zette de bij centraal. Bijna 70 jaar geleden vond de opening van het sprookjesbos plaats, met onder meer het verhaal van De Reus. Toen Studio 100 in 1999 Meli-park omvormde tot Plopsaland was er geen plaats voor de gigant. Die vond een nieuwe thuis bij het restaurant De Rentakker in Westouter. Toen die zaak verkocht werd, was de sprookjesfiguur opnieuw dakloos en schoot Plopsaland te hulp. “Tot op vandaag stellen we vast dat de nostalgie naar Meli werkt bij onze bezoekers”, reageert Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof. “Onze themaweekends rond het vroegere pretpark bijvoorbeeld waren in het verleden een enorm succes. Zelf vinden we het ook leuk om met zo’n attributen de herinneringen levendig te houden.”