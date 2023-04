EK meeuwenschreeuwen is al uitverkocht: “Deze keer komt er zelfs een professor uit Canada in actie”

Het Europees kampioenschap meeuwenschreeuwen klinkt misschien ludiek, maar de organisatie is wel op en top professioneel. Voor de wedstrijd van 23 april in Adinkerke zijn nu al 32 schreeuwers ingeschreven en 6 kolonies die in groep hun kans wagen. Ze komen zelfs van buiten Europa. Hoe vindt een Canadese prof in godsnaam de weg naar zo’n EK? Wij gingen het na.

Het EK meeuwen schreeuwen is een jaarlijkse traditie in Adinkerke. Het is een initiatief van Koksijdenaar Claude Willaert die daarvoor neerstrijkt in café ‘De Verloren Gernoare’ van Marc Vanzeebrouck. Op 23 april klokslag 15 uur zullen de aanwezige luistervinken genieten van het geschreeuw van nagebootste meeuwen. Een jury met professionele vogelkenners quoteert. De winnaar gaat met eeuwige roem naar huis. De regerend Europees kampioen Reggy Laatsch uit Nederland zal zijn titel alvast niet verdedigen. “Ophokplicht wellicht”, grapt Claude. Hij heeft nu al een inschrijvingsstop ingevoerd. Alleen kinderen mogen nog hun kans wagen.

Quote Ik ben wel trots op onze special guest uit Canada die staat te popelen om zijn schreeuw van de meeuw te delen. Het gaat over Kaj Sullivan, een professor die momenteel doctoreert in Gent. Ons kampioen­schap haalde ooit de nationale radio van Canada. Claude Willaert

“Op de deelnemerslijst staan 32 individuelen van wie één uit Italië, één uit Frankrijk en zeven uit Nederland. De rest komt uit eigen land. De jongste deelnemer is amper zes jaar, maar wel het kind van huidig vice-kampioen Kristl Mensch. Daarnaast laten we ook kolonies toe en daarvoor schreven zich intussen zes groepen in waarvan twee uit Nederland. Ik ben wel trots op onze special guest uit Canada die staat te popelen om zijn schreeuw van de meeuw te delen. Het gaat over Kaj Sullivan, een professor die momenteel doctoreert in Gent. Ons kampioenschap haalde ooit de nationale radio van Canada. Als niet-Europeaan kan hij niet meedoen, maar hij heeft ons wel beloofd om alsnog ons podium op te kruipen voor zijn schreeuw.” Vorig jaar deden 19 moedige zielen mee van wie zes kinderen. Het valt nog af te wachten of al wie is ingeschreven ook effectief zal schreeuwen maar dat er ambiance zal zijn, staat nu al vast.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm EK meeuwenschreeuwen staat steeds garant voor sfeer en ambiance in café De Verloren Gernoare © GUS

Claude organiseert de wedstrijd met een duidelijk doel. “Het karakteristieke geluid van meeuwen link je spontaan aan de zon, zee en het strand. Vaak worden de vogels echter ook geassocieerd met overlast. Ze zijn met te veel, ze klinken te luid, ze zijn te agressief en laten te veel uitwerpselen achter. De meeuwen moeten nu al op daken broeden omdat hun natuurlijke biotopen op de grond zijn verdwenen. Ze zoeken eten in vuilzakken omdat die veel te lang buiten staan. Met het EK houd ik een pleidooi voor onze meeuw. Het is een prachtige vogel die zeker positieve aandacht verdient.”

Internationaal

En die aandacht is er zeker. “Het is ongelooflijk wat de wedstrijd teweegbrengt”, besluit Claude. “Niet alleen de Belgische media besteden er veel aandacht aan. Wist je dat er zelfs een reportage aan gewijd werd op één van de grootste Amerikaanse tv-zenders ABC tijdens het programma Good Morning America? Ook vanuit Canada, Azië en Ierland kregen we aandacht. De Facebookpagina Unilad postte een filmpje dat liefst 4 miljoen views krijgt. Om maar te zeggen dat het EK een serieuze aangelegenheid is (knipoogt).”

Meer informatie krijg je door te mailen naar ekmeeuwenschreeuwen@gmail.com of surf naar www.gullscreeching.eu.

Lees ook:

Volledig scherm EK meeuwenschreeuwen in De Panne vorig jaar. Thomas De Pessemier won in de categorie jongere © GUS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.