Eigenaars zien historisch kasteel in vlammen opgaan: “Nog met een tuinslang geprobeerd om te blussen”

Nieuwpoort Strandbar Barza gaat dit weekend open: “Welkom voor een hapje en een drankje op het strand”

De strandbar Barza op de Zeedijk in Nieuwpoort gaat zaterdag om 10 uur open. Even verderop is er nog een tweede strandbar, Chagall Beach, maar die zal pas in de loop van volgende week helemaal afgewerkt zijn en haar deuren openen.

24 maart