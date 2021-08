Eerste burgemeester aan de kant geschoven dankzij nieuw decreet, maar Bram Degrieck blijft strijden voor sjerp in De Panne: “Ik zie jullie in de rechtbank”

De PanneHij werd gesteund door een volle tribune, beloofde zijn volle 120 kilo in de strijd te gooien en kreeg zelfs even ‘een flauwte’ toen hij de eed van het nieuwe bestuur moest afnemen. Toch heeft Bram Degrieck (Het Plan-B) in De Panne de duimen moeten leggen voor Ann Vanheste (Lijst Burgemeester), die de nieuwe burgemeester wordt. Een motie van wantrouwen werd met 11 tegen 10 goedgekeurd, maar Degrieck blijft strijdvaardig: “See you in court’. De Panne is de eerste gemeente waar het nieuwe gemeentedecreet uitmondt in een heuse boksmatch.