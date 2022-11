Eén kandidaat-skateparkbouwer kan De Panne niet overtuigen: “We geven de ontwerper nu iets meer tijd”

De Panne heeft een budget van 300.000 euro maar het hoopt op 50.000 euro subsidies zodat het uitgebreide skatepark de gemeentekas een kwart miljoen euro zal kosten. Het plan is om te investeren in een skatepark dat 45 vierkante meter groter is en op dezelfde locatie is gelegen zoals nu. “Het ene ontwerp dat we na de oproep binnen kregen voldoet niet aan onze wensen”, duidt jeugdschepen Stéphane Buyens (ACT!E). “Nu geven we de kandidaat-ontwerpers niet één maar drie maanden de tijd om hun plan in te dienen. De deadline ligt op 22 februari volgend jaar.” Raadslid Arne Debaeke (Onafhankelijk) moedigde tijdens de gemeenteraad het bestuur aan de jeugd inspraak te geven over welke toestellen maar ook over de locatie. Over dat laatste valt volgens burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) niet meer te discussiëren. “Het skatepark blijft waar het nu ligt, vlakbij het jeugdcentrum. Daar is voldoende sociale controle en we ontvingen tot nu toe nauwelijks klachten over geluidsoverlast.” Schepen Buyens onderlijnde dat de gebruikers zeker inspraak zullen krijgen. Over wat er met de oude skatetoestellen zal gebeuren is nog niets beslist. Er wordt bij de nieuwe extra ingezet op geluidsdemping.