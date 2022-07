Drie jaar cel voor Roemeense gauwdieven

Bulskamp Hevige rookontwik­ke­ling nadat ‘dogsitter’ potje op vuur vergeet

De brandweer werd maandagavond opgetrommeld voor een brand in een woning in de Sint-Bertinusstraat in Bulskamp (Veurne). Een potje op het fornuis had er vuur gevat. De rookmelder wekte de aanwezige oppas in de woning. De schade viel uiteindelijk mee.

