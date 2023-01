“Drama in een mooi kleedje”: oppositie scherp voor evolutie gemeentefinanciën in De Panne

“De indexering van een aantal belastingen zal 3,2 miljoen euro extra opbrengen en de aanpassing van het parkeerbeleid die we binnenkort voorstellen moet 1,4 miljoen euro extra genereren”, overloopt financiënschepen Nicolas Luyssen (Het Plan-b). “Door het masterplan Zeedijk deze legislatuur nog niet uit te voeren kunnen we 800.000 euro schrappen bij de uitgaven. Ook de herinrichting van het gemeentehuis zullen we niet voor 2025 realiseren waardoor we de geplande 750.000 euro daarvoor nog niet moeten uitgeven. De bibliotheek inrichten in de Sint-Pieterskerk staat dan weer wel op het programma en wordt met ruim 2,9 miljoen euro de grootste investering. In de heraanleg van de Dumontwijk, die volop aan de gang is, pompen we 1,7 miljoen euro. Hetzelfde bedrag leggen we klaar voor de heraanleg van de voetpaden in de Zeelaan.”