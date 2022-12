Door subsidies krijgt voetbal De Panne een kunstgrasveld: “Ook kleedkamers en sanitair vernieuwen we”

Het totale budget is 1,4 miljoen euro waarvan 341.000 euro gesubsidieerd via het kabinet van Vlaams sportminister Ben Weyts (N-VA). Op het terrein Bella Boy (de naam verwijst naar de vroegere gelijknamige manege die er was) traint de voetbalclub KRC De Panne maar zijn ook twee petanqueclubs en een boogschuttersvereniging actief. “We leggen twee padelvelden aan”, overloopt schepen Buyens. “Eén van de twee grasvelden vervangen we door een multifunctioneel kunstgrasveld. We onderzoeken of er bijvoorbeeld ook hockey op gespeeld kan worden. Verder plannen we een spurtpiste en zullen we het bestaande gebouw renoveren met nieuwe kleedkamers en sanitair . Rondom de sporthal Den Oosthoek vernieuwen we de Finse piste. Ook in Adinkerke zullen we de kantine renoveren.”