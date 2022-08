Dit is Yeyo, het nieuwste lid van de hondenbrigade bij de politiezone Westkust

“Op dit moment is Yeyo nog niet in dienst, maar start hij wel aan een vooropleiding. Elke dag vergezelt hij inspecteur Verschuere naar het werk en gaat hij mee op patrouille”, zegt de politiezone. “Op deze manier went hij aan zijn omgeving en traint hij op gehoorzaamheid en socialisatie. Hij verblijft bij het gezin van inspecteur Verschuere en hun twee honden, een Duitse en een Zwitserse herder. Als Yeyo één jaar oud is, zal worden getest of hij geschikt is voor het werk als politiehond. Pas als hij voor de testen slaagt, kan hij aan zijn opleiding starten en komt hij bij politiezone Westkust in dienst als volwaardig lid van ons korps. Het is de bedoeling om Yeyo na zijn opleiding in te zetten als dual-purpose hond. Dit betekent dat hij zal fungeren als patrouillehond en als actieve drugshond. Op deze manier zal hij naast patrouilleren ook verdovende middelen kunnen zoeken in gebouwen maar ook in voertuigen en bij mensen."