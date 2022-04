Dieven proberen binnen te breken in liefst 63 bergingen onder appartementsgebouwen

De eerste inbraakmeldingen liepen zaterdagmorgen rond 7.30 uur binnen bij de politie Westkust. Op twee ondergrondse verdiepingen van een appartementsgebouw in de Leopold II-laan in Oostduinkerke werden de sloten van 14 bergingen opengebroken. De buit bedraagt daar voorlopig een aantal flessen wijn en schoenen. Later op de voormiddag deed de politie ook vaststellingen in een flatgebouw langs de Albert I-laan in Oostduinkerke. Daar troffen agenten braaksporen aan op 22 kelderdeuren. Het is nog niet duidelijk in hoeveel bergingen de daders precies binnen geraakten. Ook over de precieze buit is nog niet gekend.