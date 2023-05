Dief steelt koperkabels op werf in De Panne

Kustgemeen­ten trekken belasting op tweede verblijven gevoelig omhoog: “We moeten in één keer 125 euro extra ophoesten”

Heb je een tweede verblijf in één van de tien kustgemeenten? Dan is de kans groot dat de taks die de stad of gemeente aanrekent, een stuk hoger ligt dan vorig jaar. In Nieuwpoort is die verhoging het grootst, namelijk 13 procent. Maar er zijn ook een paar kustgemeenten waar er niets verandert. Opvallend, Knokke-Heist heeft één van de laagste taksen op tweede verblijven. Vanwaar die grote verschillen en hoeveel betaal je in elke kustgemeente?