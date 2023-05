Dief slaat meermaals toe op parking van Plopsaland: “Die bivakmuts? Da’s gewoon tegen de kou”

Verkie­zings­koorts stijgt met bankauto­maat in Sint-Ides­bald als inzet: “Dit is geen taak van de gemeente en toch steken we onze nek uit”

In de jongste gemeenteraad in Koksijde leek de verkiezingskoorts toe te slaan. De plaatsing van een bankautomaat in Sint-Idesbald ontaardde in een discussie van bijna een uur. De meerderheid kwam met een nieuwe locatie op de proppen die Koksijde Vooruit steunde maar die vooral bij N-VA in slechte aarde viel. “Waarom zou de gemeente zoveel geld investeren in de aankoop van een pand terwijl er een goedkopere en snellere oplossing is”, stelde Dirk Decorte (N-VA). Intussen blijft het zoeken naar een bankautomaat in de Koksijdse deelgemeente.