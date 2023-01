Dief aan de haal met televisietoestel uit vakantiewoning

Koksijde REPORTAGE. “Een leuke vakantie-uit­stap met de voeten in het zand”: Vlaamse Duinen­cross tijdens kerstvakan­tie bekoort 10.000 supporters

Voor het eerst vond de Vlaamse Duinencross in Koksijde niet op een zaterdag in november plaats, maar wel in het tweede deel van de kerstvakantie. Dat bleek een voltreffer, want er werden liefst 10.000 tickets verkocht. Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) spreekt van een topeditie en hoopt in 2027 het BK cyclocross naar zijn gemeente te halen. Wij gingen de sfeer opsnuiven.

5 januari