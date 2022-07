Deze zomer geen doorgaand verkeer in de Dumontwijk

“De eerste maatregel die we nemen is het verbieden van het doorgaande verkeer in de Dumontwijk tot zeker 4 september. Het plaatselijke verkeer kan wel door”, overloopt schepen van Openbare Werken Wim Janssens (ACT!E). “Nog tot 4 september houden we een verbod op stilstaan en parkeren in een stuk van de Bortier- en A. Dumontlaan en in delen van de Witteberg- en E. D’Arripelaan en in de Halmenstraat. We plaatsen daar betonblokken zodat het duidelijk is dat parkeren er niet toegestaan is. We willen zo de veiligheid van fietsers en voetgangers verzekeren en de veiligheidsdiensten meer ruimte geven.”