De Panne zorgt met toegankelijk sanitair voor primeur: “Iedereen verdient zorgeloos dagje aan zee, ook wie een beperking heeft”

De Panne“Ik drink soms niets omdat ik weet dat er geen toegankelijk toilet is”, schetst paralympiër Peter Genyn die het initiatief van de gemeente De Panne volmondig steunt. Het gaat om een hoekpand vlakbij zee waar mensen met een beperking probleemloos naar het toilet kunnen gaan of zich douchen. Changing Places noemt het initiatief en het is volgens de kustgemeente een primeur in Vlaanderen.

“Voor mensen met een beperking voldoen de aangepaste toiletten soms niet”, stelt schepen van Welzijn Michèle Vandermeeren (ACT!E) van De Panne. “Daarom zetten we extra in om iedereen een mooie dag aan zee te bezorgen.” Ondernemer Filip Dequeecker, die al aangepaste vakantieappartementen verhuurt in de kustgemeente, heeft een eigen pand volledig toegankelijk ingericht. “Vorig jaar stapte de gemeente in op het project ‘Zon, zee … zorgeloos’. Mensen in een rolstoel kunnen met de nodige assistentie zo genieten van het strand en de zee. Ik hoorde toen al dat het zo moeilijk was om geschikt sanitair te vinden. Daarom spaarde ik kosten noch moeite om dit hoekpand volledig in te richten op maat van mensen met een beperking. Je kan hier zo binnenrijden met een strandrolstoel. Er zijn twee units, afhankelijk van de graad van beperking. Ik richtte niet enkel een toegankelijk toilet in maar plaatste ook een hooglaagbed, in het plafond zit een tillift, er zijn douches en een wachtruimte.”

De gemeente huurt dat aangepaste sanitaire blok voor 25.000 euro per jaar. “In juli en augustus zijn er jobstudenten aanwezig tussen 10.30 en 18.30 uur. Na het seizoen zal je een unit gemakkelijk kunnen reserveren via een digitale tool op onze gemeentelijke website”, geeft schepen Vandermeeren nog mee. “Daarenboven hebben we ook een nieuwe brochure waarin we alle toegankelijke adresjes hebben gebundeld. In de toekomst maken we werk van extra wandel- en fietsroutes. Nu al hebben we ons wieltjespad. Uiteraard vervolgen we ook onze samenwerking met ‘Zon, zee … zorgeloos’.”

Quote Een uitstap moet ik altijd zorgvuldig plannen maar dit project neemt al heel veel zorgen weg. Sporter en rolstoelatleet Peter Genyn

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De Panne opent 'Changing Places', een plek waar mensen met een beperking zich kunnen omkleden, naar het toilet kunnen gaan of zich douchen. Angèle Corsus is alvast tevreden © Benny Proot

En de gebruikers zijn alvast vol lof. “Ik hoop dat de rest van Vlaanderen dit voorbeeld volgt”, reageert sporter Peter Genyn (45). Hij is sinds zijn zestiende aan een rolstoel gekluisterd na een kwalijke val in ondiep water. Hij liet de moed niet hangen en scoorde nationaal en internationaal eerst als rolstoelrugbyspeler en nu als rolstoelracer. “Een uitstap moet ik altijd zorgvuldig plannen maar dit project neemt al heel veel zorgen weg. Er zijn nog een paar kleine akkefietjes zoals de kraan die te ver van de douchezit is geïnstalleerd maar dat kan rap opgelost worden.”

Angèle Corsus (63) uit Middelkerke belandde negen jaar terug in een rolstoel na een rugoperatie die fout is gelopen. “Ik ben vaak in De Panne bij mijn dochter. Het houten pad vorige zomer was fantastisch. Ik kon probleemloos het strand op met mijn rolstoel. Deze handige ruimte zal ik zeker gebruiken. Ik ben een zonneklopper en smeer me plichtsbewust in. Daardoor blijft er wel eens zand kleven aan mijn huid. Nu kan ik me in een comfortabele ruimte verfrissen vooraleer ik huiswaarts keer.”

Wie een assistent van ‘Zorg, zee … zorgeloos’ wil contacteren kan dat op 0492 11 41 74. Dat kan tussen 11 juni en 18 september dagelijks van 10.30 tot 18 uur.

