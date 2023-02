De Panne zoekt naam voor pas aangelegd padje bij voetbalveld

Vier jaar na de vorige stoet zakken mensen massaal af naar carnaval in Oostduin­ker­ke: “We hebben het dan ook erg gemist”

In 2020 was er het slechte weer en de voorbije twee jaar gooide corona roet in het eten, maar dit jaar is de carnavalstoet in Oostduinkerke terug. Mensen kwam dan ook massaal kijken naar de carnavalsstoet. Van smurfen tot piraten, de praalwagens zagen er allemaal spectaculair uit. “Eindelijk is carnaval het terug”, glunderen de aanwezigen.