De Panne werft geiten Ginger en Jamy aan: “Hun taak? Japanse duizendknoop eten”

Hoe ingestorte dam in Oekraïne verdacht veel doet denken aan onder water gezette polders tijdens WO I: “Toch is er één belangrijk verschil”

Een ingestorte stuwdam, waardoor een deel van Oekraïne plots blank staat: dan flitsen ze in de Westhoek meteen terug naar hun ‘Groote Oorlog’. Toen draaiden de Belgen de sluizen in Nieuwpoort open om de Duitsers te stoppen. “Gebieden onder water zetten, is van alle tijden”, stelt heemkundige Guido Demerre (80) vast. Hij neemt ons mee naar oktober 1914. In de hoofdrollen toen: een gewaagd plan, een ‘ganzenpoot’ en twee dappere burgers. “Het zal door de regen zijn’, denken de Duitsers eerst.”