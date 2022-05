De Panne vormt vroegere tabakswinkel om tot … kinderopvang

“De buitenschoolse kinderopvang in de Dorpsstraat in Adinkerke is verouderd, te klein en bij het begin en einde van de schooldag is het ontzettend druk in de straat”, schetst bevoegde schepen Michèle Vandermeeren (ACT!E) de huidige situatie. De gemeente stapt af van het idee om op die locatie verder te investeren. “We kiezen voor een nieuwe en grotere locatie in de Garzebekeveldstraat 11/15 vlakbij het plein. De kinderen zullen er volop kunnen ravotten en het natuurgebied Vijvers Markey ligt er op wandelafstand vandaan. We zullen de plannen verder met de buurt uitwerken.” Op vraag van Johan Blieck (CD&Vplus) hoeveel de inrichting van de nieuwe kinderopvang zal kosten, antwoordde burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) dat er een budget van 750.000 euro is voorzien. De buitenwerken zitten daarin nog niet. Wat er met het gebouw van de huidige opvang zal gebeuren ligt nog niet vast.