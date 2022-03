De Panne voert belasting op toeristische logies in: “We raden aan die door te voeren aan de toerist”

De PanneWordt overnachten in één van de toeristische logies in De Panne dit jaar duurder? Dat zal moeten blijken na de invoering van een nieuwe belasting op toeristische logies vanaf 1 april. Het gemeentebestuur raadt de eigenaars aan om die taks door te rekenen aan de toerist tegen een tarief van één euro per nacht per persoon.

De nieuwe belasting op toeristische logies geldt voor iedereen die in De Panne een eigendom heeft die hij voor één of meerdere dagen verhuurt aan toeristen. Voor een hotelkamer vanaf 3 personen bedraagt die 270 euro en voor een kamer in een bed & breakfast, motel of pension is dat 180 euro. Voor vakantiewoningen varieert dat, afhankelijk van de grootte, van 180 (tot 6 personen) tot 720 euro (vanaf 17 personen). Voor verplaatsbare logies ligt het tarief vast op 37 of 150 euro per plaats, afhankelijk van de duur.

“Met die nieuwe financiële bijdrage willen we dat de verblijfstoerist iets extra betaalt voor de diensten die we aanbieden”, motiveert burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b). “We kunnen dat niet rechtstreeks aanrekenen, vandaar dat we het via de toeristische logies doen. We raden de eigenaars aan om één euro per nacht per persoon extra aan te rekenen.”

Hoeveel toeristische verblijven er zijn in De Panne? “Volgens cijfers van Toerisme Vlaanderen telt onze gemeente 627 hotelkamers, 806 campingplaatsen en 1520 vakantiewoningen”, antwoordt Degrieck. “Dat komt overeen met 13.000 bedden. Op basis van die cijfers zou de nieuwe taks 400.000 euro per jaar moeten opbrengen. We hebben alle 8.000 eigenaars van een wooneenheid zonder domicilie aangeschreven. Zij moeten verklaren of ze hun eigendom verhuren als vakantiewoning of niet. Tegen het einde van het jaar willen we die informatie hebben en weten we concreet de opbrengst voor de gemeentekas.”