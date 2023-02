De Panne pompt opnieuw 25.000 euro in aanwerving zomerdokters: “We hopen op bijkomende huisartsen”

In juli en augustus lanceert De Panne voor het derde jaar op rij zijn project ‘ summerdoc ’. Waar die zomerdokter zijn kabinet zal hebben, ligt nog niet vast maar het doel blijft hetzelfde: de druk op de huisartsen verlichten in de drukste periode van het jaar.

In De Panne stijgt het inwonersaantal in de zomervakantie van 11.000 naar 60.000. Ook in die periode kunnen inwoners, toeristen en tweedeverblijvers ziek worden. Om de druk bij de zes vaste huisartsen te verlichten, lanceerde de kustgemeente drie jaar geleden het project ‘Summerdoc’. “We kunnen goede resultaten voorleggen en daarom breien we er een vervolg aan. We beperken het wel tot juli en augustus omdat we merken dat het aantal consultaties in september niet zo hoog lag”, schetst schepen van Welzijn Michèle Vandermeeren (ACT!E).

Gemiddeld 1000 patiënten

En die goede resultaten betekenen een gemiddeld van 1.000 patiënten over drie maanden. In 2021 waren dat er 1.164 (758 inwoners tegenover 406 toeristen), vorig jaar 946 (454 inwoners tegenover 492 toeristen). “We hebben ons voorgenomen om nog maximaal vijf jaar in te zetten op Summerdoc”, reageert burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b). “Het blijft een proefproject met als doel op lange termijn een nieuwe vaste huisarts te vinden. Je moet weten dat we 10 vaste huisartsen zouden moeten hebben voor ons inwonersaantal. Vorig jaar bleef er geen zomerdokter hangen, maar het jaar daarvoor wel .”

De gemeente spendeert 25.000 euro in het project Summerdoc. De zomerdokter krijgt een gratis verblijf tijdens zijn werkperiode en extra faciliteiten, hij of zij mag bijvoorbeeld leren zeilwagenrijden. Of het kabinet opnieuw bij het station in Adinkerke zal zijn, is nog niet beslist. Kandidaten kunnen zich binnenkort inschrijven bij de gemeente.

