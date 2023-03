De Panne opent na de zomer nieuwe groepsopvang voor kindjes: “De wachtlijsten voor kinderopvang worden steeds korter”

Gasfles ontploft in vakantie­park: caravan brandt uit vlak bij aankomst wieler­koers

In een vakantiepark in de Langgeleedstraat in De Panne is woensdagmiddag een caravan uitgebrand. Dat gebeurde nadat een gasfles ontplofte. De brand woedde op nauwelijks enkele kilometers van de aankomst van de wielerkoers Classic Brugge-De Panne, maar er kon tijdig gezorgd worden voor een vlotte doorgang voor de hulpdiensten.