De Panne maait in mei niet en dat loont: “Drie keer meer wilde orchideeën”

“We zullen in mei het openbaar groen niet maaien tenzij het geen ecologische meerwaarde heeft of het onveilig zou zijn om niet te maaien”, laat schepen van Natuur en Openbaar Domein Wim Janssens (ACT!E) weten. “De bermranden zullen we bijvoorbeeld gedeeltelijk maaien zodat het zicht van de weggebruiker niet belemmerd is. Ook onder banken en in kleinere perken houden we het gras kort.” Koen Verschoore van Natuurpunt en inwoner van De Panne juicht het toe en merkt nu al resultaten. “Het is de vierde keer dat de gemeente deelneemt. In de wijk Oosthoek is het aantal wilde orchideeën spectaculair toegenomen. Zo heb ik al de zeldzame Bijenorchis (foto), Bokkenorchis, Hondskruid en Gulden Sleutelbloem gezien.”