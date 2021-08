De Panne krijgt nieuwe burgemeester: oppositiepartijen, N-VA en Marc Hauspie laten huidige meerderheid vallen

Poperinge Covid Safe Ticket of negatieve PCR- en sneltest nodig om festival­ter­rein Marktrock Poperinge te betreden

9 augustus Het is bijna zover: de 34ste editie van Marktrock Poperinge op vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus. Op het tweedaags festival zullen onder andere Cleymans & Van Geel en ERTEBREKERS op het podium staan. Het festival is gratis, maar een bewijs van volledige vaccinatie, negatieve PCR- of sneltest is nodig om het festivalterrein te mogen betreden. “We gaan voor een veilig Marktrock Poperinge en vragen de toeschouwers om zich aan de verplichte opgelegde regels te houden”, zegt voorzitter Bart Decrock.