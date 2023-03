De Panne koopt twee nieuwe minibusjes: “Ook verenigingen mogen die gebruiken”

Eén loket voor alle vragen over om het even welke beperking: “We luisteren en helpen gericht”

Het bos van de gehandicaptenzorg telt veel bomen en het is niet altijd gemakkelijk om daar de weg in te vinden. Daarom namen organisaties De Lovie en Vondels het initiatief om het loket ‘Snel op weg’ op te richten waar iedereen met al zijn vragen terecht kan over om het even welke beperking. Diksmuide, Ieper, Poperinge en Veurne ondersteunen het initiatief.