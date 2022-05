De Panne investeert ruim 1 miljoen euro in beide voetbalclubs: “Gerenoveerde clublokalen, kunstgras en sprintpiste”

“Zowel in Adinkerke als in De Panne renoveren we het clublokaal”, overloopt sportschepen Stéphane Buyens (ACT!E). “In De Panne hebben we nog andere plannen met de voetbalsite Bellaboy. We zullen een veld in kunstgras aanleggen, het eerste trouwens in onze gemeente. We plannen twee, liefst overdekte, padelvelden, een sprintpiste en een clublokaal voor schuttersvereniging De Ware Vrienden. Het aantal petanquebanen trekken we op van zes naar tien en we geven de Finse piste bij sporthal Den Oosthoek een upgrade.” Pol George (CD&Vplus) pleitte voor een kostprijsberekening van nieuwe en duurzamere kantines in plaats van een renovatie. Hij was ook voorstander van padelvelden bij de tennisvelden in plaats van bij het voetbal. Dat laatste is volgens de meerderheid niet mogelijk door de ligging van de tennisclub in natuurgebied.