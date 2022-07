De Panne heeft zijn zomerdokters gevonden: “Een patiënt met een kwallenbeet, dat heb ik in Antwerpen nog niet meegemaakt”

De Panne/AntwerpenHanne Van Camp (32) uit Antwerpen is gestart als zomerdokter in De Panne, als eerste van zes artsen. Zo kan de kustgemeente in het hoogseizoen, wanneer het inwonersaantal verviervoudigt, de medische zorg garanderen. “Hopelijk blijft er net als vorig jaar een zomerarts hangen”, glimlacht welzijnsschepen Michèle Vandermeeren. Hanne heeft het er in elk geval naar haar zin. “Dat vakantiehuisje van de gemeente is fantastisch.” Blijft ze ook na de zomer in De Panne?

Om een antwoord te bieden op het tekort aan huisartsen, dat zeker tijdens de zomer opspeelt, bedacht De Panne vorig jaar voor het eerst ‘summerdoc’. Zomerdokter van toen Loesia Tryssesoone heeft nu haar vast kabinet in De Panne. De gemeente hoopt dit jaar opnieuw zo iemand te vinden, want de nood aan nieuwe vaste huisartsen is groot. “We hebben zes huisdokters, maar het zouden er eigenlijk tien moeten zijn. We merken dat inwoners buiten het seizoen al naar een andere gemeente moeten voor een huisarts. In het zomerseizoen verviervoudigt ons inwonersaantal en is de vraag naar medische hulp nog veel groter”, benadrukt schepen Michèle Vandermeeren (ACT!E) de nood.

Volledig scherm ‘Summerdoc’ Hanne Van Camp mag de spits afbijten. © GUS

De kustgemeente pompt 40.000 euro in het project. Dat geld dient voor de huur van een vakantiehuisje, een instapklaar kabinet en leuke vrijetijdsactiviteiten zoals zeilwagenrijden, tennissen of een dagje Plopsaland. En die formule werkt, want er zijn zes zomerdokters gevonden die afwisselend tot eind september actief zijn rechtover het station in Adinkerke.

Quote Een gewoon apparte­ment­je was ook goed geweest, hoor, maar dit logeer­adres­je is echt fantas­tisch. Ik kan de zee zien vanuit mijn raam. Het is groot genoeg voor een volledig gezin, maar ik woon er alleen Hanne Van Camp

Hanne Van Camp mag de spits afbijten. Ze woont in Antwerpen en bracht al eens haar vakantie door in Oostduinkerke of Bredene maar De Panne kende ze niet. “Ik ben vervangarts, omdat ik graag van alle aspecten van het vak wil proeven. Vorige winter was ik nog actief in een skigebied als huisarts en deze zomer aan zee”, lacht Hanne.

Ze heeft het duidelijk naar haar zin, maar geeft toe dat het gerust wat drukker mag worden in de praktijk. Nu, het zomerseizoen zit nog niet op kruissnelheid. “Mijn werkdag begint om 8 uur en eindigt om 18 uur behalve als ik wachtdienst heb. In het weekend hoef ik niet aan de slag te gaan”, vertelt ze. “Een patiënt met een kwallenbeet of een trauma na een surfboardincident heb ik in Antwerpen niet, maar voor de rest blijft de inhoud van het werk hetzelfde. De patiënten komen vaak na doorverwijzing door collega-huisartsen of via de wachtdienst. Ik hoef zelf mijn agenda niet te plannen of de telefoons op te nemen. Superhandig natuurlijk.”

Volledig scherm Hanne Van Camp rijdt rond met deze elektrische wagen. Je ziet ook autoleveranciers Koen Fonteyne en Ann Soete, burgemeester Bram Degrieck en schepen Michèle Vandermeeren. © GUS

En wanneer de werkdag van Hanne erop zit, kan ze zich terugtrekken in een vakantiehuisje in de Visserslaan op een paar tientallen meter van de kust. “Een gewoon appartementje was ook goed geweest, hoor, maar dit logeeradresje is echt fantastisch. Ik kan de zee zien vanuit mijn raam. Het is groot genoeg voor een volledig gezin, maar ik woon er alleen. Deze week ben ik nog aan de slag, en dan ook nog een week in augustus en de volledige maand september. ’s Avonds ga ik graag uitwaaien op het strand. Dat bezorgt me een instant-vakantiegevoel.”

Toch is de Antwerpse niet van plan om in De Panne haar eigen praktijk te beginnen. “Dan opteer ik liever voor de plek waar mijn roots liggen. Alles is vlakbij in Antwerpen en er is altijd iets te doen. Maar ik geniet wel van deze tussenstap. Een dagje Plopsaland of een sessie zeilwagenrijden staan nog op mijn to-dolijstje.”

De zomerdokter heeft haar kabinet tot eind september op het Stationsplein 2 in Adinkerke. Een afspraak maak je op 058/69.00.66. Je kan er elke weekdag van 8 tot 18 uur terecht en ook twee dagen met wachtdienst tot 21 uur.

