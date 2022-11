De Panne gooit het over een andere kerstboeg: “Geen schaatspiste maar wel een klimtoren”

In De Panne spreken ze niet langer van een kerstmarkt maar van een kerstdorp. “We zullen een plaats creëren op het Marktplein waar de gezelligheid van af druipt. Zo komt er een immense kerstboom die de gemeente La Roche schenkt als dank voor onze inzet na de watersnood hinder. Daarrond plaatsen we bankjes van waarop iedereen kan genieten van muziek, fonkelende lichtjes en de gezelligheid bij de zestien kerstkraampjes. Winterse drankjes en warme hapjes aangeboden door lokale verenigingen zullen iedereen in de juiste stemming brengen. Kinderen zullen zich kunnen uitleven op de klimtoren van meer dan tien meter hoog. Dat is ons alternatief voor de geschrapte ijspiste. De terrassen rondom het Marktplein integreren we in het kerstdorp dat vanaf 17 december drie weken lang blijft staan.”

Schepen Wim Janssens (ACT!E) pikt in: “Voor het eerst hebben we in Adinkerke een reusachtige kerstboom van twaalf meter hoog geplaatst. De medewerkers van onze eigen technische dienst hebben die vakkundig rechtgezet. Intussen werken we verder aan onze kerstverlichting. In totaal zullen we vijftien kilometer lichtslingers ophangen en een dertig kerstcreaties plaatsen. Omdat het allemaal LED-verlichting is, hoeven we daarop niet te besparen. Vrijdagavond 2 december steken we ze voor het eerst aan. Tussen middernacht en 5 uur zullen ze gedoofd worden.”