De Panne centraliseert alle info over kinderopvang op één loket

Recent nog lanceerde De Panne het plan om een vroegere tabakswinkel in de Garzebekeveldstraat in Adinkerke om te vormen tot een kinderopvang. Nu lanceert het een lokaal loket kinderopvang met alle informatie over kinderopvang voor baby’s en peuters in de gemeente. “Je zal er snel en gemakkelijk kunnen zoeken naar een opvang die past bij jouw baby en peuter en meteen ook jouw plaats aanvragen”, zegt bevoegde schepen Michèle Vandermeeren (ACT!E) van De Panne. Om het nieuwe initiatief bekend te maken, lanceert de gemeente twee wedstrijden. In het gemeentehuis kan je een kleurplaat ophalen. Pak die creatief aan en hangt het aan de voorziene panelen in het gemeentehuis of breng het binnen in De Jutter in De Panne of Adinkerke of bij ’t Wiske. De deadline is 30 juni en er vallen 15 prijzen te verdelen. Deze week zitten ook eendjes verstopt. Wie er één vindt, volgt gewoon de instructies op het blad. Kinderen tot twaalf jaar kunnen meedoen. Meer info vind je hier