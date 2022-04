De Panne beperkt duivenpopulatie met … anticonceptie

“Vorig jaar wilden we daar al mee starten maar het is er toen niet van gekomen”, laat schepen van Dierenwelzijn Wim Janssens (ACT!E) weten. “Uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van de duiven in onze gemeente wel eens over het Koning Albertplein vliegt. Daarom zullen we daar een dispenser plaatsen. Die vullen we met voedsel waarin we een geneesmiddel verwerken met contraceptieve werking. Binnen het jaar moet daardoor de populatie al met 20 tot 30 procent dalen. Op vijf jaar kan dat zelfs 80 procent zijn. Eén duif produceert per jaar tot 14 kilo uitwerpselen, een kordate aanpak is dus nodig.” Uiteraard heeft de gemeente die diervriendelijke methode niet zelf uitgewerkt. Het laat zich begeleiden door de firma Vets For City Pigeons. Hun ervaren dierenartsen zullen het project starten, opvolgen en evalueren. De Panne start met één dispenser en hoopt zo de overlast door duiven in De Panne te kunnen indijken. In Adinkerke zijn er volgens schepen Janssens nog geen klachten.