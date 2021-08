De gemeenteraad van De Panne heeft gestemd: Ann Vanheste neemt burgemeesterssjerp op

Meer over de voorbije politieke, stormachtige dagen in De Panne lees je in ons dossier

De bewogen politieke week in De Panne is geëindigd met een bijzondere gemeenteraad waarop de oppositiepartij Lijst van de Burgemeester (DAS en CD&Vplus) met de steun van N-VA-schepen Cindy Verbrugge en onafhankelijk gemeenteraadsvoorzitter Marc Hauspie een motie van wantrouwen tegen de huidige meerderheid met Het Plan-b en ACT!E hadden ingediend.

Bij het begin van de zitting haalde burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) cijfers boven die moesten aantonen dat er geen sprake kan zijn van onbestuurbaarheid. “Van de 223 punten op de gemeenteraad was er 188 keer unanimiteit. De oppositie stemde 11 keer unaniem tegen. N-VA-schepen Cindy Verbrugge heeft geen enkele keer meegestemd met de oppositie en gemeenteraadsvoorzitter Marc Hauspie slechts één keer.” Op zijn vraag werd het verslag van de vorige gemeenteraad ter stemming voorgelegd en iedereen stemde voor.

“Brol”

Vervolgens nam Marc Hauspie het woord om de motie te staven met de wetgeving. Degrieck toonde bewijzen die moesten aantonen dat de motie niet voldoet aan wat van overheidswege wordt opgelegd. Er ontbrak volgens Degrieck ook een motivatie wat toch doorslaggevend is. “Dit is brol”, aldus Bram Degrieck in zijn betoog. Schepen Wim Janssens (ACT!E) benadrukte dat de functie van onafhankelijke niet bestaat. De partij waarvoor hij bij de gemeenteraadsverkiezing is verkozen blijft een legislatuur lang. Na een betoog van ruim een uur gaf Degrieck het woord aan voorzitter Marc Hauspie.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Volgens meerderheidspartijen Het Plan-b en ACT!E is de handtekening van Marc Hauspie op de motie van wantrouwen ongeldig. © Benny Proot

Zitting geschorst

Hauspie bleef erbij dat de motie wel juist was en hij stelde voor om te stemmen over de motie van wantrouwen. Hij kreeg uiteindelijk zijn zin. De motie werd goedgekeurd met elf tegen tien. Bram Degrieck haalde nog eens de onwettelijkheid aan. Even verloor hij zijn geduld. “Je moet niet lachen hoor, Cindy”, sneerde hij richting N-VA-schepen Cindy Verbrugge. Hij nam woorden als ‘valselijke informatie’ in zijn mond en dreigde met een juridisch proces bij de Raad van State en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Johan Blieck (CD&Vplus) besliste alsnog om de zitting te schorsen. Uiteindelijk haalde dat manoeuvre weinig uit.

Zowel Bram Degrieck als Eric Vanhee weigerden om de eed af te nemen, waardoor Johan Blieck die taak op zich nam. “Als burgemeester buitengeschopt worden en dan nog eens de eed moeten afnemen van je opvolger. Dit kan toch niet?”, haalde Degrieck uit. “Judas en beschamend”, riep Stéphane Buyens.

Wat voorafging

Ann Vanheste (DAS) claimde vorige week maandag al de burgemeesterssjerp. Ze baseerde zich daarvoor op een nieuw decreet binnenlands bestuur dat zegt dat bij onbestuurbaarheid de persoon met de meeste voorkeurstemmen van de grootste fractie sowieso burgemeester wordt. Met de steun van de N-VA-schepen en de gemeenteraadsvoorzitter had ze 11 van de 21 stemmen achter zich, maar het was wachten op de beslissende gemeenteraad van 24 augustus. Eerder al hadden meerderheidspartijen Het Plan-b en ACT!E aangekondigd zich met hand en tand te verzetten tegen de machtsgreep, desnoods door juridische stappen te zetten. Vooral bij de rol van Marc Hauspie stellen ze zich vragen, omdat het decreet stelt dat er teruggegrepen wordt naar de situatie bij de installatie van de gemeenteraad en toen maakte Hauspie nog deel uit van ACT!E. Daardoor is zijn handtekening op de motie volgens de meerderheid ongeldig.

Volledig scherm Er werd gestemd over de motie van wantrouwen. © Benny Proot

Volledig scherm © Benny Proot