Dan toch geen ‘planché’ op het strand in De Panne: “Iemand tekende beroep aan waardoor we niet kunnen bestellen”

“Het is jammer dat niet iedereen het idee genegen is”, reageert schepen van Openbare Werken Wim Janssens (ACT!E). “De voorbije jaren kregen we er nochtans veel positieve reacties op. Je kon er de hele dag in de zon lopen. Door de appartementen is dat op de Zeedijk een stuk minder. Anderzijds was het strand door dat pad ook voor rolstoelgebruikers en kinderen in een buggy toegankelijk. Het houten pad was zo succesvol dat we er een permanent betonnen pad wilden leggen met een houtlook. De splinters in de voeten waren namelijk een nadeel aan de vorige versie. Daarvoor moesten we een omgevingsvergunning aanvragen. Daartegen tekende de vzw Bescherm Bomen en Natuur uit Brugge beroep aan bij de provincie. Nochtans had het Agentschap voor Maritieme dienstverlening en Kust een gunstig advies gegeven. De beroepsprocedure loopt een paar maanden. We kunnen dus niet tijdig bestellen. We willen geen risico nemen en leggen deze zomer geen pad op ons strand. Laat ons hopen dat we alsnog de omgevingsvergunning krijgen zodat de planché toch een toekomst heeft.” Janssens blijft positief maar is ook ontgoocheld. “Het is vooral jammer dat de indiener van het beroepsschrift ons vooraf niet heeft gecontacteerd. Zo kregen we de kans niet om te luisteren naar hen en een oplossing te zoeken. Alles lag klaar om het pad voor de zomer te leggen maar we zullen nog wat geduld moeten oefenen.”