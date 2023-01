Dagje Plopsaland is, 4 maanden na vorige prijsstijging, opnieuw 3 euro duurder: “We rekenen gewoon inflatie door”

De PanneIn september kreeg Plopsaland De Panne nog de titel van duurste pretpark van ons land. Het verhoogde toen zijn ticketprijs naar 45,5 euro. Vandaag is dat tarief opnieuw opgetrokken naar 48,5 euro. “Alles is duurder geworden dus kunnen we niet anders dan volgen, hoewel we het liever anders zien natuurlijk”, reageert commercieel directeur Sebastien Momerency. Ook om te zwemmen in Plopsaqua en te parkeren moet je meer betalen.

Sinds 2020 is een standaardticket voor Plopsaland De Panne met 10 euro gestegen naar 48,5 euro vandaag. De laatste prijsstijging dateert nog maar van september vorig jaar. Voor een parkeerticket betaal je 15 euro in plaats van 12,5 euro. Plonzen in Plopsaqua kost niet langer 25,5 euro maar 27,5 euro. De prijzen van de hotelkamers blijven gelijk maar de toegangsprijs tot de parken en het eten, die mee in het arrangement zitten, worden vijf procent duurder.

Quote Alles is gewoon duurder geworden. Om rendabel te blijven moeten we de stijgende prijzencul­tuur volgen. Daarenbo­ven bieden we dit jaar nog meer aan. Sebastien Momerency

“De inflatie is de voornaamste reden waarom we vier maanden na de vorige prijsstijging opnieuw met nieuwe tarieven uitpakken”, legt Momerency uit. “Alles is gewoon duurder geworden. Om rendabel te blijven moeten we de stijgende prijzencultuur volgen. Daarenboven bieden we dit jaar nog meer aan, aan onze bezoekers. Rond de zomer openen we een gloednieuwe indoorzone van Bumba, goed voor een investering van 12,5 miljoen euro. Die zone telt een vijftal attracties met a dark ride als blikvanger. In die attractie ga je op autovakantie met Bumba. Er komt daar ook een theater voor Bumbashows en een restaurant ingericht als spiegeltent. We zetten ook in op extra animatie.”

Volledig scherm The Ride to Happiness (foto) is het meest recente paradepaardje. Dit jaar is de opening van de nieuwe overdekte Bumbazone gepland © GUS

En de commercieel directeur vervolgt: “We zijn dan wel het duurste pretpark, we zijn ook het meeste dagen open. Net zoals vorig jaar kan je elke woensdag en elk weekend op bezoek met de Klusshow als toemaatje. Daarnaast zijn we tijdens de Franse, Waalse en Vlaamse krokusvakantie elke dag open met leuke carnavalsactiviteiten. Dat is twee opeenvolgende weken eind februari en begin maart. Vanaf de paasvakantie openen we elke dag.”

Zo houd je het betaalbaar

Hoe houd je zo’n dagje Plopsaland nu betaalbaar? “Het hele jaar door lopen er verschillende promotieacties”, somt Momerency op. “Voor wie het echt moeilijk heeft, blijft ons park ook toegankelijk door samenwerkingen met bijvoorbeeld ‘Iedereen Verdient Vakantie’ van de Vlaamse Overheid. Tot slot zijn er ook nog onze abonnementen. Ook die zijn iets gestegen maar je haalt er snel voordeel uit als je regelmatig komt. De Funcard kost 110 euro, in plaats van de vroegere 99 euro en voor een Gold Card tel je niet 179 maar 199 euro neer. Met de eerste formule heb je toegang tot de negen Plopsa-parken en kan je voor de helft van de prijs zwemmen. In het duurste abonnement zit ook het parkeren en het zwemmen volledig inbegrepen. Met die abonnementen scoor je ook talrijke kortingen in winkels en andere parken. Je kan het abonnement ook maandelijks aflossen. Voor een Funcard komt dat neer op 12,5 euro.”

