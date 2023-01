Cultuurhuis De Scharbiellie gaat dit najaar tijdelijk dicht om dak veranda te vernieuwen

De gemeente kocht in 2002 het gebouw in de Kasteelstraat 34 en heropende het als cultuurhuis in 2004. Door problemen met de afwatering dringt de investering aan de veranda zich op. Het gemeentebestuur kiest voor een geïsoleerd plat dak met een lichtstraat van elf meter. Die is naar het noorden gericht waardoor het zonlicht niet oogverblindend naar binnen zal schijnen. Dat natuurlijke daglicht is belangrijk voor de beleving tijdens de tentoonstellingen die er plaatsvinden. Pol George (CD&Vplus) vroeg zich af of die investering wel zinvol was gezien het bestuur al zoveel geld investeert in de Sint-Pieterskerk. “Kan de tentoonstellingsruimte niet in de kerk zodat het cultuurhuis op de immobiliënmarkt gebracht kan worden?” Daar was cultuurschepen Nicolas Luyssen (Het Plan-b) niet voor te vinden. “Het is belangrijk om in het centrum cultureel verankerd te blijven. De initiatieven in de Scharbiellie trekken voldoende volk.”