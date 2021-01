Computerspecialist folterde 1,5 jaar lang zijn partner: “Hij gebruikte glazen flessen, bezemstelen en zelfs een strijkijzer”

Sint-Jan-ter-Biezen Loods naast restaurant-feest­zaal uitgebrand op nieuw­jaarsoch­tend in Sint-Jan-ter-Bie­zen

1 januari In Sint-Jan-ter-Biezen (Poperinge) is op nieuwjaarsochtend een hevige brand in een loods uitgebroken. In de loods is een voorraad hout en een mazouttank aanwezig. De brand veroorzaakte een hevige rookontwikkeling.