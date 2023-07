Colruyt verzekert springpret aan de kust tijdens summer roadshow

Delphine en Marc vieren 30 jaar Bakkerij Snauwaert: “Extra suiker of zout voor een betere smaak? Niet bij ons, wij bakken op sterrenni­veau”

Bakker Marc Snauwaert (52) bakt ze al 30 jaar bruin samen met zijn vrouw Delphine Verslype (54), en dat wordt gevierd. Hun zaak in de Ieperstraat in Nieuwpoort is al drie decennia hét adres voor wie houdt van vers en ambachtelijk brood en verfijnde patisserie. Maar het is niet altijd even gemakkelijk, zeker niet met de stijgende grondstofprijzen en het personeelstekort. We spreken met het koppel over de liefde voor het vak, het vroege opstaan en de rol van tweedeverblijvers. “Een goed product verkoopt zichzelf.”