Christusbeeld op berg steenpuin verhoogt verkiezingskoorts: “Politiek scoren zonder zelf iets te doen”

Hond opgesloten in wagen bij tempera­tuur van 26 graden: baasje riskeert 800 euro boete

“Ik dacht dat ik het dier slechts 10 minuten alleen liet.” Een man (29) uit Veurne was zich blijkbaar van geen kwaad bewust toen hij op een warme zomerdag zijn hond alleen achterliet in de wagen. De twintiger mocht de rechter in Ieper wat uitleg verschaffen over wat hij had gedaan.