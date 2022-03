CADEAUTIP. Plopsa heeft nu ook een eigen Monopoly: “De duurste attracties komen uit het Duitse park”

Net voor de paasvakantie start, lanceert het Brugse bedrijf Groep 24, onder licentie van de Plopsa Group, een Monopoly rond de verschillende pretparken van de Plopsagroep. “Er is gekozen om verschillende binnen- en buitenlandse parken van de groep op te nemen in het spel”, zegt Cedric Libbrecht van Groep24. “De goedkoopste attracties die je kan kopen, komen uit het nieuwe Plopsa Station in Antwerpen en de duurste uit Holiday Park in Duitsland. Op het speelbord heeft elk park zijn kleur. Dat je een eigen attractie kan kopen is voor jong en oud een leuk gegeven. Wie wil er zich nu geen eigenaar noemen van de stoeltjeslift in Plopsa Coo of de SuperSplash in Plopsaland? Via een poll kon iedereen stemmen op een attractie die op het laatste vakje zou komen. De nieuwe coaster The Ride to Happiness by Tomorrowland in Plopsaland stak er met vlag en wimpel bovenuit. Daarnaast zijn er vier stations en de nutsvoorzieningen hebben we vervangen door waterzuiveringsinstallatie en warmtekrachtkoppeling.”