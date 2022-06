Burgemeester is file op E40 grondig beu: “Het moet dringend veiliger”

De Plopsafiles zijn al jaar en dag gekend maar sinds een paar maanden staan ook vrachtwagenchauffeurs in lange rijen aan te schuiven op diezelfde E40. Dat heeft niets met het pretpark te maken maar alles met grenscontroles in Frankrijk. “Dat zorgt ervoor dat de autosnelweg een tikkende tijdbom is geworden. Als we de file niet kunnen oplossen dan moet die in elk geval veel veiliger georganiseerd worden”, vindt Degrieck. Hij kroop in zijn pen om wegbeheerder AWV daarop attent te maken. “Ik vraag om extra maatregelen te nemen op het stuk E40 tussen Veurne en de Franse grens in de richting van Frankrijk. Er is nood aan een duidelijkere signalisatie die de file aankondigt. Ten tweede vraag ik dat automobilisten daar 90 kilometer per uur rijden en vrachtwagenchauffeurs 70 kilometer per uur. Tot slot pleit ik voor een inhaalverbod voor vrachtwagens. Via de gouverneur vraag ik een overleg met de Franse partners. Ik heb de indruk dat er nu geen communicatie is tussen de Franse en Belgische wegbeheerder.”