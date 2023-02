Burgemeester daagt zijn inwoners uit: “Wie waagt zich aan de Big Jump?”

Vroeger restaurant en delicates­sen­win­kel maken plaats voor dit immobiliën­pro­ject

Het voormalige restaurant Islandia en het pand waarin delicatessenwinkel Cabane was gevestigd in de Albert I-laan in Oostduinkerke gaan in mei of juni tegen de vlakte. In de plaats realiseert Rietveld Projects een nieuw immobiliënproject met 16 appartementen.