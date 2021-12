Burgemeester Bram Degrieck moest dit jaar een bittere strijd leveren voor zijn sjerp: “Als je jongste kinderen vragen wat papa misdaan heeft... Dat raakt je, ja”

Diksmuide “500 man verwacht, maar het waren er ... 25”: kick-off van tijdelijke evenemen­ten­hal is flop

Het was geen hoogvlieger, de opening van de tijdelijke evenementenhal Polderhalle in het industrieterrein Heernisse in Diksmuide. Er daagde slechts 25 man op voor de groep Ertebrekers. “Misschien was de hoge toegangsprijs wel een obstakel”, zegt jeugdschepen Marc De Keyrel (CD&V).

3 december