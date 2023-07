Buien met regen, maar soms ook zon in De Panne vandaag

Scholenin­bre­ker krijgt alsnog 12 maanden effectief: "Hij werd betrapt met drugs in z'n wagen”

Een 22-jarige man uit Alveringem heeft alsnog 12 maanden effectief gekregen voor een reeks inbraken in scholen in Nieuwpoort. I.V. werd recent betrapt met drugs in z’n wagen. Eerder kreeg hij nog een voorwaardelijke straf opgelegd.