Britse bestuurster gewond naar ziekenhuis na botsing op E40

Politie kan Georgische winkeldief klissen na zoekactie in maïsveld: "Hij sloeg toe in elektroza­ken in gans het land”

De politie Spoorkin heeft donderdag een Georgiër kunnen arresteren die in aanmerking komt voor diefstallen in elektrozaken over gans het land. Zijn totale buit zou minstens 10.000 euro betalen. Een winkeldiefstal in Veurne kon door het alerte winkelpersoneel worden voorkomen.