Brandweer rukt uit voor duinenbrand in De Panne

Alveringem Gerda en Chris van café ’t Wieltje zetten zondag hun feestneus op

Omdat corona stokken in de wielen stak op de 20ste verjaardag van café ’t Wieltje in de Sint-Rijkersstraat in Alveringem, viert het zondag de 22ste jaargang. Jana Deman organiseert het straatfeest.

25 augustus