Brandende vuilnisbak snel geblust

Westhoek Afvalinter­com­mu­na­le IVVO pakt uit met dalende restafval­cij­fers: “We sorteren steeds beter”

Volgens IVVO, de afvalintercommunale van 12 Westhoekgemeenten, sorteren de inwoners steeds beter. In de eerste helft van 2022 produceerde elke burger gemiddeld 11 procent minder restafval. “Dit komt neer op een daling met 18 kg per inwoner per jaar als deze trend zich in de tweede jaarhelft doorzet”, aldus voorzitter Valentijn Despeghel.

23 augustus