Bloedheet Bumba-pak bij 40 graden: “Héél warm, maar die glimlach van de bezoekers maakt veel goed”

“Ik heb geen flauw idee hoe warm het in zo’n pak is, maar ik kom er na een kwartier van kop tot teen bezweet uit”, kan Calvin alsnog lachen. Normaal treedt hij een half uurtje onafgebroken op en loopt hij rond door het park, maar dat is omwille van de hitte aangepast. “We hoeven gelukkig niet rond te stappen, en ons optreden is gehalveerd tot een kwartiertje. Dat is haalbaar. Maar langer zou het niet moeten duren. Er zit een half uur tussen twee optredens door. Dan moeten we vooral heel veel drinken en onze polsen verfrissen onder koud water. In het pak probeer ik zoveel mogelijk op mijn ademhaling te letten. Onze begeleiders geven regelmatig een update over hoe lang we nog paraat moeten staan. Dat aftellen helpt wel.” Ondanks het harde labeur blijft Calvin er zin in hebben. “Ik koos specifiek voor dit werk omdat ik zo houd van de interactie met de bezoekers. Een lach op het gezicht van de kindjes is onbetaalbaar. Daarvoor doe ik het, hittedag of niet.” In totaal waren dinsdag zes vaste seizoensmedewerkers en twee jobstudenten in de weer als Bumba, Piet Piraat of Mega Mindy.