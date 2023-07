BINNENKIJKER. Van Poppa’s Klimtoren tot Tumbi’s Ballenbad: dit is het nieuwe ‘Bumba Circus’ in Plopsaland

In de nieuwe attractie gaan bezoekers langs verschillende scènes en trekken ze mee op avontuur met het geliefde figuur. Er zitten in de darkride-attractie bijna 150 bewegende items, waaronder alleen al 50 bewegende figuurtjes. In elke scène zit ook een Kiwi- en/of Babilu-figuurtje verstopt, waardoor de kleintjes heel wat kunnen zoeken tijdens de tocht.

Nog dichterbij

Bezoekers kunnen voortaan ook naar de Bumba show in het splinternieuwe Bumba Theater, waar ze die van nóg dichterbij kunnen volgen. De oppervlakte van het circus bedraagt zo’n 3.000 m² en is een nieuwe indoor aanvulling voor het park. “Circus Bumba is volledig gethematiseerd naar de leefwereld van de figuur van Studio 100, die nog steeds ontzettend populair is. Met de opening van deze indoorzone wensen wij opnieuw tegemoet te komen aan de behoeften van onze jongere doelgroep. Daarnaast is het ook de ideale aanvulling op de all-weather ervaringen die we steeds voorop dragen in onze parken.”, vertelt Koen Clement, CEO Plopsa Group a.i.