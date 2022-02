Bijzonder uitkijkpunt bij zee volgend voorjaar klaar: “Een van de meest iconische plaatsen in onze gemeente”

Poperinge Kasteeldo­mein De Lovie erkend als Open Erfgoed: “Wat er zal gebeuren met het kasteel? Het zal bruisen, daar ben ik van overtuigd”

Het kasteeldomein van de Lovie in Poperinge overleefde zonder enige schade de Eerste wereldoorlog als één van de weinige kasteelsites in de Westhoek. Op vandaag is de locatie toegankelijk is voor het brede publiek en nu dus ook erkend als open erfgoed. Nu is er al een theesalon en winkel ondergebracht waar enkele bewoners werken, maar het kasteel moet dringend gerestaureerd worden. “In de verdere ontwikkeling van dit Open Erfgoed zal De Lovie vzw, samen met heel wat partners, altijd de link leggen tussen inclusie, erfgoed, landschapsontwikkeling, biodiversiteit en duurzaamheid…”, zegt Patrick Deferme, algemeen directeur De Lovie vzw. Naar aanleiding van de erkenning bracht Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) een bezoek aan het kasteelpark De Lovie.

